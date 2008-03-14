Google Pixel智能機：配置與亮點

【本報綜合報道】當地時間10月4日，穀歌如期發布了兩款新的智能手機--Pixel和Pixel XL。這兩款手機對於穀歌的未來發展來說具有重要意義，因為它不再只是開發Android和發布專為開發者打造的Nexus手機，而將變成類似於蘋果的軟硬件並進的公司。不同於蘋果和三星做法的是，穀歌並沒有讓Pixel和Pixel XL之間差異太大，而只是讓尺寸成為它們最主要的區別。

Google Pixel是一款由HTC負責制造的穀歌品牌設備，Pixel系列的第一代產品與蘋果走了相同的高低搭配之路，穀歌用Pixel和Pixel XL構築了今年的新產品線。更關鍵的是，穀歌宣布，這款手機“完全由穀歌自己設計軟硬件”。

硬件符合旗艦身份

作為穀歌上攻旗艦市場的作品，Pixel手機雖然硬件配置稱不上怪獸級別，但也絕對旗艦範十足，它搭載5英寸1080p屏幕，用上了最新的驍龍821處理器，RAM達到4GB，指紋識別功能也沒有缺席。最重要的是，該機擁有一顆表現異常強悍的1200像素攝像頭。不過，穀歌並未跟隨其他廠商為機身提供防水功能，不得不說是一個遺憾。

該機的做工水准絕對一流，不過從設計上來看，卻稍微有些怪異，穀歌在我們熟悉的一體化金屬機身上加入了玻璃元素，不過它可不是大家熟悉的一整條，而是一大塊，相機和指紋識別都放在了玻璃部分。雖然Pixel的設計辨識度十足，但實話來說，這塊玻璃的塑料感有些重。不過，好在我們平時使用時大多數時間接觸的是金屬部分，那種熟悉的“冰涼”質感還是很不錯的。真機拿在手裏，金屬後殼與玻璃面板的巧妙融合讓整機的手感頗佳，可以說，無論是設計還是構件，Pixel系列至少算是精細。

免費的無限量雲存儲空間

Pixel機身右側安置了電源鍵和音量鍵，其位置適中，你的手指很輕松就能操控。機身左側並無功能按鍵，不過nanoSIM卡槽安置在了這邊。遺憾的是，穀歌並未像其他廠商大方的設計microSD卡槽。

當然，穀歌在存儲上為Pixel准備了新賣點，那就是無限的雲存儲空間，你可以放心將自己的數據放在雲端，根本不用擔心手機容量不夠用。

3.5毫米耳機接口還在

第一批出貨的機器共有黑、銀、藍三種顏色可選，不過消息顯示藍色機器有獨特的限量版身份，可能前期在美國市場才能買得到。

穀歌並未追逐潮流取消3.5毫米耳機接口。雖然它們將接口放在了用起來不太舒服的機身左上角，但有總比沒有好。

屏幕的顯示效果無可挑剔，只不過其分辨率並未提升到安卓旗艦應有的2K級別。雖然作為5寸機器，1080p已經完全夠用，但要知道該機未來可是肩負著振興Daydream平臺的重任，而1080p分辨率在VR體驗上可是占不到任何優勢。

不過，穀歌這樣選擇也是無奈之舉，畢竟Pixel上面還有大哥Pixel XL，如果沒有了功能差異，兩款產品就會手足相殘。

搭載安卓7.1

Pixel搭載了Android“牛軋糖”7.1系統，這是個全新的版本。手機預裝了穀歌新的聊天應用Allo和Duo。對穀歌、Android，甚至用戶來說，最重要的一點在於，這是首款搭載穀歌助手的手機。穀歌Now將走向終結，而穀歌助手將成為未來。這是手機的核心，就像iPhone上的Siri一樣。

穀歌助手代表了穀歌的未來，這就是穀歌的大腦。這是一款個性化的工具，能回答各種各樣的問題，例如1996年百米大賽的冠軍是誰。你可以點擊Home按鈕，或是用語音命令“OK Google”去激活這一工具。在Pixel手機上，這是一款展示功能。可以肯定，通過這款手機，穀歌希望更多用戶去試用這項功能。

Pixel的重要功能之一就是集成了穀歌助手，而這項功能眼下是Pixel和Pixel XL專屬。穀歌助手可以不斷學習，通過你的使用習慣和行為獲知你的喜好、需要和方位。這樣一來，它就能主動為你提供合理化建議，而不是像往常一樣等待你的命令。

啟動穀歌助手也並不像往常一樣死板，你可以自定“熱詞”或長按Home鍵。這款助手可以理解複雜的命令，它甚至知道你在屏幕上看什麼，平常無聊時跟它聊聊天也是個有趣的選擇。

雖然穀歌助手的體驗不錯，但恐怕為了該功能專門下單Pixel手機的用戶不會太多。不過，穀歌這是在謀劃一盤大棋，因為未來穀歌助手還會進軍Google Home和Android Auto，掌控你生活的方方面面。

在用戶關心的電池容量方面，5寸的Pixel表現比同級對手都要好，2770毫安的電池雖然不夠亮眼，但續航一天的任務還是能完成的。同時，該機還擁有快充功能，充電15分鐘，就能用7小時。

拍照比iPhone 7評分還高

這次Pixel的相機絕對是其最大賣點，其綜合表現已經力壓一大波對手，躍居DoXMark排行榜第一位。

當然，DoXMark較為專業的評測注重的是相機的硬實力，至於廠商能否將這一“好底子”變現，還得留待後續的測評。

這次，穀歌為Pixel的相機加入了專業模式，在這裏用戶可以開啟HDR+功能，以便換來更好的暗光拍攝效果。

價格躥升

如果按照傳統來看，屏幕小一些的Pixel繼承的是去年Nexus 5X的衣缽，但從價格上來看，它並沒有繼承前輩的“優良”傳統，而是直接變成了高端機。

該機以容量來區別價格，32GB存儲的售價為649美元（約合人民幣4327元），而128GB的版本則為749美元（約合人民幣4995元）。單從售價來看，穀歌的目的很明顯，它要染指原本屬於Galaxy S7、iPhone 7等旗艦機型的市場。

此前的Nexus手機一直以物美價廉著稱，是開發者和發燒用戶體驗穀歌一站式服務的主要入口。但今年，穀歌大膽的用新品牌開拓了新市場。

雖然這款機器由HTC代工，但這家沒落的安卓廠商也只是代個工而已，穀歌深度參與了手機裏裏外外的研發，其目標是讓用戶看到最棒的穀歌和安卓。穀歌為該機添加了許多強大的獨享功能（如穀歌助手和DoXMark得分第一的相機），而且用戶依然能體驗到快速穩定的安卓系統升級。

初步結論：

穀歌Pixel整體表現一流，但由於其定價與Nexus走的完全不是一個路線，它在市場上的壓力必然大幅增加，畢竟沒有了低價的賣點，該機任何的缺點都會被用戶放大。

實話來說，這是一款非常合格的旗艦手機，但它並不會讓人有一見鐘情之感，畢竟大家見過的“尤物”們實在太多了，而Pixel的設計在審美上已經落入了見仁見智的範疇，這就有些尷尬了。

Pixel和Pixel XL都有3色選擇，分別為白色、黑色以及限量版的藍色，目前已在Verizon和穀歌網上商城上架。



